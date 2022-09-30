МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России изучит обоснованность изменения цен на спецодежду и снаряжение, направила соответствующие запросы в "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI, сообщает ведомство. Россиян предупредили о мошеннчестве в связи с мобилизацией

Уточняется, что анализ проводится в связи с поступившими обращениями депутатов Госдумы, а также жалобами граждан на необоснованный рост цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения.

"ФАС России проводит анализ обоснованности изменения стоимости этой продукции. … Для этого антимонопольная служба направила запросы в торговые сети "Военторг", "Спортмастер" и HAKKI с требованием предоставить необходимую для такого анализа информацию", — говорится в сообщении.

Так, в числе запрашиваемых данных — сведения о динамике отпускных и закупочных цен на товары за август-сентябрь текущего года с пояснениями для оценки обоснованности роста цен. При обнаружении признаков недобросовестного поведения и установления экономически необоснованных цен отдельными продавцами ведомство примет меры.

Также ФАС напомнила о необходимости соблюдения требований антимонопольного законодательства при осуществлении торговой деятельности. В частности, указав на недопустимость необоснованного повышения цен в ситуации возможного увеличения спроса на товары.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.