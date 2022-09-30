ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. США ввели санкции против китайских, белорусских и армянских компаний за нарушение мер экспортного контроля в отношении России, сообщил американский минфин. Британия ввела запрет на поставки в Россию около 700 товаров

В распространенном пресс-релизе ведомства сказано следующее: "минфин выступает с ясным предупреждением о высоких рисках попадания под меры экспортного контроля для организаций внутри и вне России за поддержку армии РФ".

Минфин уточнил, что в санкционный список добавили 57 юридических лиц за такие нарушения. В частности, под американские меры попали компании из Белоруссии, Армении и Китая, говорится в сообщении.