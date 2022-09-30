США ввели санкции против иностранных компаний за поддержку России
США ввели санкции против компаний из Китая, Белоруссии и Армении за поддержку России
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ВАШИНГТОН, 30 сен — ПРАЙМ. США ввели санкции против китайских, белорусских и армянских компаний за нарушение мер экспортного контроля в отношении России, сообщил американский минфин.
В распространенном пресс-релизе ведомства сказано следующее: "минфин выступает с ясным предупреждением о высоких рисках попадания под меры экспортного контроля для организаций внутри и вне России за поддержку армии РФ".
Минфин уточнил, что в санкционный список добавили 57 юридических лиц за такие нарушения. В частности, под американские меры попали компании из Белоруссии, Армении и Китая, говорится в сообщении.