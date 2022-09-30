МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Акционеры "Русала" решили выплатить дивиденды по результатам первого полугодия 2022 года в размере 0,02 доллара на акцию, следует из сообщения компании. Акционеры Газпрома одобрили дивиденды

"Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным акциям МКПАО "ОК Русал" по результатам первого полугодия 2022 года в денежной форме в размере 0,02 доллара США на одну обыкновенную акцию, источником которых является прибыль за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года", — говорится в сообщении.

Датой закрытия реестра акционеров для получения дивидендов установлено 20 октября.

"Русал" — один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, на его долю в прошлом году пришлось 5,6% мирового производства алюминия и 6,3% глинозема. Компания присутствует в 20 странах, в ней заняты около 64 тысяч человек. Основные акционеры — "Эн+ груп" (56,88% акций) и Sual (25,72% акций), 17,4% акций находятся в свободном обращении.