МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Собрание акционеров ПАО "Полюс" приняло решение не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года, следует из сообщения компании. "Русал" утвердил дивиденды за первое полугодие

"Чистую прибыль ПАО "Полюс" по результатам 2021 отчетного года не распределять, дивиденды не объявлять и не выплачивать", — говорится в сообщении.

Чистая прибыль "Полюса" по МСФО в 2021 году выросла на 38% — до 2,278 миллиарда долларов, сообщала компания в марте.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. По итогам 2021 года компания снизила производство золота на 2% — до 2717,4 тысячи унций (84,5 тонны).