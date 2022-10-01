МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. В крупных городах России начинает восстанавливаться спрос на съемное жилье после стремительного падения в первые дни мобилизации, рассказали опрошенные РИА Недвижимость риелторы. Юрист предупредил о риске потерять квартиру, которую вы сдаете

В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов. По оценкам некоторых экспертов, по итогам первых дней мобилизации спрос на съемное жилье упал на 15% в массовом и до 50% в элитном сегментах.

Как рассказала эксперт аналитического центра "Циан" Виктория Кирюхина, после 21 сентября потенциальный спрос в Москве в сравнении с предыдущей неделей упал на 11% и 17% соответственно на рынках долгосрочной и краткосрочной аренды. При этом она напомнила, что после февральского объявления спецоперации падение составляло до 23%.

Позитивную динамику отмечают в агентствах "Этажи" и "Инком-недвижимость", объясняя это тем, что массовое падение спроса в период стрессовых ситуаций обычно быстро переходит в период стабилизации. Например, некоторые решают не покупать, а снимать квартиру. Также спрос поддерживают трудовые мигранты.

"Мы видим постепенный уход от панических настроений и восстановление спроса после падения в начале недели", — заявил руководитель направления аренды компании "Этажи" в Москве Андрей Сердюк.

При этом, по словам экспертов, арендодатели еще не готовы предоставлять большие дисконты, хотя спрос еще не до конца восстановился. По данным "Циана", снижение цен за последнюю неделю в среднем было в пределах 1%. "В стоимость аренды заложена масса рисков: от амортизации до внезапного отъезда арендаторов. Из-за этого новое снижение цен на аренду может сделать ее попросту нерентабельной. Поэтому цены либо будут заморожены на уровне не ниже сегодняшних, либо объекты будут просто массово отзывать с экспозиции", — считает партнер Dombook Ирина Доброхотова.

Также эксперты уверяют, что владельцы жилья пока еще не отказывают в найме жилья одиноким мужчинам, поскольку доля таких арендаторов может достигать трети.

При этом на рынке аренды элитного жилья, по данным экспертов, в первую неделю после объявления частичной мобилизации в стране потенциальный спрос упал в среднем на 30%.

"Точную картину по спросу можно будет увидеть по итогам ближайшего месяца. Думаю, его общее падение не превысит 15-20%. Многие будут релоцироваться и освобождать квартиры, а дополнительного спроса, который компенсирует сегодняшний отток, не будет", — считает президент AREA Николай Винидиктов.