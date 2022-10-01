МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Цены на вторичное жилье в России будут снижаться — такой прогноз в эфире радио Sputnik дал эксперт рынка недвижимости, президент СРО "Региональная ассоциация оценщиков" (РАО), соучредитель Центра независимой экспертизы собственности (ЦНЭС) Кирилл Кулаков. Риелторы сообщили о снижающейся панике на рынке аренды жилья

"Рынок вторичной недвижимости ждет дальнейшее снижение цен. С начала пандемии цены на квадратный метр в Москве выросли почти вдвое. Триггерами для этого послужили государственная поддержка ипотеки, ажиотажный спрос на новостройки и повышение цен на строительные материалы", — отметил он.

По словам эксперта, вслед за первичным рынком ожидаемо подняли цены владельцы квартир. "Но стагнация на рынке жилой недвижимости, которую мы наблюдаем в последние месяцы, не могла не отразиться на рынке вторичного жилья", – добавил он.

Сейчас предложение существенно превышает спрос, поэтому собственники квартир вынуждены предлагать серьезные скидки, объяснил эксперт.

"Анализ показывает, что разница между первоначальной ценой и ценой реальной сделки сегодня в среднем равна 15%. В отдельных сегментах снижение доходит до 20%. Кроме того, сегодня на первичном рынке застройщики вынуждены идти на беспрецедентные акции с собственными программами ипотечной поддержки продаж", — отметил Кулаков.

По его словам, все это отразится и на вторичном рынке, поэтому тренд на снижение – не фактор летнего сезона, а среднесрочная перспектива.