ВЛАДИВОСТОК, 1 окт — ПРАЙМ. Транспортная прокуратура начала проверку после того, как катамаран "Москва" со 174 пассажирами на борту сел на мель у острова Русского во Владивостоке, сообщил РИА Новости представитель Дальневосточной транспортной прокуратуры. В Приморье затонуло краболовное судно

Катамаран "Москва", шедший из Владивостока на остров Попова со 174 пассажирами и четырьмя членами экипажа на борту, сел на мель в проливе Старка у острова Русского в условиях сильного тумана, сообщали РИА Новости в мэрии. Судно не повреждено. В район происшествия отправились судно "Лотос" и баржа, два катера МЧС. Началась эвакуация пассажиров катамарана, отмечали спасатели.

"Приморская транспортная прокуратура по факту произошедшего проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности мореплавания", — сказал собеседник агентства.

В ГУ МЧС РИА Новости добавили, что эвакуация продолжается.