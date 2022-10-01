МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Почти 20 рейсов задержаны в трех московских аэропортах — "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" — в пятницу днем на фоне тумана, следует из данных сервиса "Яндекс. Расписание". "Домодедово" повысит тарифы для российских авиакомпаний с октября

По информации на 09.31 мск, во "Внуково" 19 рейсов задержано, шесть отменено. В "Домодедово" — один рейс задержан, три отменено, в "Шереметьево" — еще два рейса задержано, восемь отменено.

По данным "Яндекс.Расписания", в аэропорте "Жуковский" задержанных или отмененных рейсов нет.

В субботу утром ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что густой туман наблюдается в некоторых районах столицы. В частности, сильный туман накрыл районы на юго-западе Москвы.