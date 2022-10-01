МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому в Камчатский край и Тверскую область в 2022-2024 годах направят более 6,3 миллиарда рублей на создание дорожной инфраструктуры для развития туристических кластеров, сообщается на официальном сайте кабмина РФ. В Турции обеспокоились, что проблемы с картой "Мир" повлияют на туризм

"В 2022–2024 годах Камчатский край и Тверская область получат более 6,3 млрд рублей на создание дорожной инфраструктуры для развития туристических кластеров. Распоряжение о распределении этих средств подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Уточняется, что 5,5 миллиарда рублей будет направлено в Камчатский край, что позволит построить автомобильную дорогу, соединяющую поселок и туристический кластер.

"Остальные средства – 835 млн рублей – помогут построить транспортную развязку на пересечении региональной дороги "Москва – Санкт-Петербург" – Конаково – Иваньково и федеральной трассы М-10 "Россия" в Тверской области. Это обеспечит доступность различных объектов туристической инфраструктуры Конаковского района", — передает сайт правительства.