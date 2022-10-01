ВАШИНГТОН, 1 окт — ПРАЙМ. России не удалось добиться переизбрания в качестве одного из членов Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщили РИА Новости в организации. Росавиация продлила ограничение полетов в аэропорты юга и центра страны

"Мы объявили об итогах голосования, которое состоялось сегодня утром", — сказали в пресс-службе организации в ответ на соответствующий письменный запрос агентства. К ответу представителя ИКАО была прикреплена соответствующая ссылка.

Голосование по избранию стран в Совет ИКАО, в который входят 36 государств, проходит каждые три года. Члены избираются в три группы. В первой группе, помимо России, числятся 10 других государств: США, Великобритания, Япония, Китай, Франция, Канада, Австралия, Бразилия, Германия и Италия.

Из приведенного ИКАО обновленного перечня следует, что по результатам субботнего голосования лишь России не удалось переизбраться в Совет организации.