МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Крупная российская сеть электроники DNS сообщила об утечке персональных данных клиентов и сотрудников из-за атаки хакеров, проводятся расследование и устранение последствий атаки. Минцифры представит законопроект о штрафах за утечку персональных данных

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в открытый доступ была выложена база данных клиентов DNS, содержащая 16,524 миллиона записей с информацией о покупателях.

"В компании DNS была обнаружена утечка персональных данных клиентов и сотрудников. Мы видим, что атака производилась группировкой хакеров", — говорится в сообщении компании на ее сайте.

Добавляется, что взлом производился с серверов, расположенных за пределами РФ.

Сейчас проводятся расследование и устранение последствий атаки.

"Мы уже нашли пробелы в защите нашей информационной инфраструктуры и ведем работы по усилению информационной безопасности в компании", — поясняется в сообщении.