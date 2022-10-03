МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Сеть предприятий быстрого обслуживания "Вкусно — и точка" (преемник McDonald's в России) продолжает развитие на Дальнем Востоке, новые точки открылись во Владивостоке и Биробиджане, рассказали РИА Новости в пресс-службе компании. Россиянам объяснили смысл названия "Вкусно – и точка"

Там отметили, что новое предприятие во Владивостоке стало шестым в этом городе и тринадцатым на Дальнем Востоке. Оно открыто с концепцией кафе.

"Открытие нового предприятия "Вкусно — и точка" во Владивостоке является для нас логичным продолжением стратегии развития на Дальнем Востоке. Мы продолжаем становиться ближе к нашим гостям и предлагать им продукты высокого качества и по доступным ценам", — сказал региональный управляющий предприятиями на Дальнем Востоке Захар Гордеев, слова которого приводятся в сообщении.

"Кроме того, свою работу возобновило предприятие "Вкусно — и точка" в Биробиджане. Теперь оно дополнительно оснащено системой двусторонних терминалов в зоне автораздачи, которая позволит местным автомобилистам сделать заказ, не выходя из машины", — сообщили в пресс-службе.

В августе в компании рассказали РИА Новости, что в рамках расширения сети локальных партнеров началось сотрудничество с первым дальневосточным поставщиком — компанией "Мультименю-ДВ", которая будет поставлять в предприятия сети томаты, салат айсберг и свежий лук.

Американская сеть фастфуда McDonald's в марте приостановила свою деятельность в России, а позже решила полностью уйти с рынка и продать бизнес в РФ. Покупателем стал лицензиат компании Александр Говор, теперь он управляет ресторанами под новым брендом "Вкусно — и точка".