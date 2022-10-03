МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Последствия закрытия границ Финляндии эксперты, опрошенные "Известиями", оценивают по-разному. Норвегия закроет границу для россиян "при необходимости"

Старший экономист Института Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) Хели Симола считает, что "экономический эффект от решения будет ограниченным для финской экономики как в целом, так и на региональном уровне".

"Хотя объявление о частичной мобилизации в России на прошлой неделе вызвало пик числа прибывающих из России, особенно в Восточную Финляндию, в целом количество приезжих из России в предыдущие годы уже упало до очень низкого уровня, в основном из-за пандемии", — отметила она.

По данным статистического управления страны, доля туристов из России, которые оставались в гостиницах, отелях, апартаментах, в прошлом году составляла всего 0,1–0,3 %, уточнила экономист.

Советник по внешней политике третьей в парламенте Национальной коалиционной партии Генри Ванханен отметил, что "сокращение туристических потоков и торговли с Россией отразится на экономической активности в приграничных регионах".

"Тем не менее, опросы показывают, что большинство финнов готовы к дальнейшему ужесточению экономических санкций против России, несмотря на рост стоимости жизни и экономические потери", — сказал политик.

Подобного разрыва хозяйственно-экономических связей между двумя странами не было уже 80 лет. В последний раз спад был в 1939–1946 годах, однако затем Хельсинки и Москва наладили сотрудничество, отметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

Он добавил, что нынешнее население района от Савонлинны до Котки в 1,5–2 раза избыточно по отношению к числу рабочих мест, сказалось 20 лет влияния российских туристов, которые приезжали и за едой, и по работе: для них это был символ цивилизации. Туристы из Швеции ездят в Турку и Тампере, но приезжать в маленькие провинциальные городки Восточной Финляндии им нет интереса, сказал собеседник издания.