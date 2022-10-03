В Финляндии оценили последствия после ограничения въезда россиянам
МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Последствия закрытия границ Финляндии эксперты, опрошенные "Известиями", оценивают по-разному.
Старший экономист Института Банка Финляндии по изучению развивающихся экономик (BOFIT) Хели Симола считает, что "экономический эффект от решения будет ограниченным для финской экономики как в целом, так и на региональном уровне".
"Хотя объявление о частичной мобилизации в России на прошлой неделе вызвало пик числа прибывающих из России, особенно в Восточную Финляндию, в целом количество приезжих из России в предыдущие годы уже упало до очень низкого уровня, в основном из-за пандемии", — отметила она.
По данным статистического управления страны, доля туристов из России, которые оставались в гостиницах, отелях, апартаментах, в прошлом году составляла всего 0,1–0,3 %, уточнила экономист.
Советник по внешней политике третьей в парламенте Национальной коалиционной партии Генри Ванханен отметил, что "сокращение туристических потоков и торговли с Россией отразится на экономической активности в приграничных регионах".
"Тем не менее, опросы показывают, что большинство финнов готовы к дальнейшему ужесточению экономических санкций против России, несмотря на рост стоимости жизни и экономические потери", — сказал политик.
Подобного разрыва хозяйственно-экономических связей между двумя странами не было уже 80 лет. В последний раз спад был в 1939–1946 годах, однако затем Хельсинки и Москва наладили сотрудничество, отметил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
Он добавил, что нынешнее население района от Савонлинны до Котки в 1,5–2 раза избыточно по отношению к числу рабочих мест, сказалось 20 лет влияния российских туристов, которые приезжали и за едой, и по работе: для них это был символ цивилизации. Туристы из Швеции ездят в Турку и Тампере, но приезжать в маленькие провинциальные городки Восточной Финляндии им нет интереса, сказал собеседник издания.
https://1prime.ru/business/20221003/838331171.html