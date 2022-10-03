АНКАРА, 3 окт — ПРАЙМ. Прекращение использования системы "Мир" банками Турции не повлияет на приезд российских туристов, но негативно скажется на их покупках в стране, заявил президент Торгово-промышленной палаты Антальи (ATSO) Давут Четин. В Турции обеспокоились, что проблемы с картой "Мир" повлияют на туризм

Агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". На прошлой неделе представитель Ziraat Bank сообщил РИА Новости, что банк больше не осуществляет операции по картам "Мир". На минувшей неделе о прекращении обслуживания карт "Мир" в связи с санкциями США и Великобритании в отношении РФ сообщали турецкие банки Isbank и Denizbank.

"Те, кто уже приезжает с пакетными турами, делают свои платежи в России. С точки зрения туризма большого влияния не будет. Но когда турист приедет в Анталью, он обязательно столкнется с проблемой розничной торговли как в расходах в отеле, так и в расходах, которые он совершает у торговцев или в торговых центрах. Произойдет сокращение внутренних расходов. С точки зрения туризма проблем не будет, но отмена или недействительность системы карт "Мир" определенно повлияет на розничную торговлю в части расходов, которые они будут делать внутри страны", — приводит слова Четина газета Hurriyet.

По его словам, решение в сложившейся ситуации должно быть найдено как можно скорее.

"Решение должно быть найдено на основе карточной системы, которую наши учреждения обязательно выдвинут. Если нет карточной системы, розничная система серьезно страдает", — подчеркнул он.