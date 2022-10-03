МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Организации, чьи объекты отнесены к категориям умеренного, среднего и значительного риска, будут освобождены от плановых проверок в следующем году, говорится в сообщении пресс-службы правительства РФ. Правительство утвердило новые правила аккредитации IT-компаний

"В 2023 году не будут проводиться плановые проверки в отношении предприятий и организаций, деятельность которых не отнесена к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска, а также объекты которых не являются опасными производственным объектами II класса опасности и гидротехническими сооружениями II класса", — следует из публикации на сайте правительства.

Соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным. Документ касается федерального, регионального и муниципального видов контроля, осуществление которых регулируется ФЗ "О государственном контроле", отметили в кабмине.

"Этим законом, вступившим в силу в июле 2021 года, введен рискориентированный подход при осуществлении надзорной деятельности. То есть частота проведения проверок напрямую зависит от категории риска, к которой отнесен объект контроля. Всего законом установлено шесть категорий рисков. Таким образом, организации, объекты которых отнесены к категориям умеренного, среднего и значительного риска, освобождены от плановых проверок в следующем году. В России растет потребность в квалифицированных кадрах, заявил Мишустин

Комплекс новых регуляторных мер в контрольно-надзорной деятельности позволил значительно снизить административную нагрузку на бизнес", — поясняется в документе.

Кроме того, как уточняется в сообщении пресс-службы правительства, подписанное постановление дает возможность представителям бизнеса, в отношении которых планируется проверка, обратиться в контрольный орган с просьбой о проведении профилактического визита.

Главное отличие профилактического визита от проверки в том, что по результатам такого мероприятия нет штрафов и наказания. "Эта практика активно используется в текущем году в условиях моратория на плановые и внеплановые проверки, который действует до конца 2022 года. С начала года их доля в общем количестве контрольных мероприятий составила 80%, в то время как в аналогичном периоде прошлого года этот показатель приближался к 5%", — разъяснили в кабмине.