МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Гостиничная сеть на юге Италии, принадлежащая группе Caroli Hotels, прекратила свою деятельность из-за резкого повышения тарифов на электричество и газ, передает в понедельник газета Il Giornale. СМИ: на итальянский Ferrari напали хакеры

Как сообщило издание, в прошлые выходные руководство группы передало в префектуру города Лечче официальное уведомление о закрытии сразу пяти гостиниц в области Апулия в связи с невозможностью более оплачивать счета за свет и газ, которые с прошлого года выросли почти в шесть раз и в августе превысили 500 тысяч евро.

"Наша историческая гостиничная сеть прекращает работу после почти 60 лет своего существования. Виной тому — неподъемные расходы на электроэнергию, которые подрывают возможность получать прибыль и не позволяют гарантировать продолжение нашей деятельности", — сказал глава группы Caroli Hotels Аттилио Капуто.

Руководитель регионального отделения ассоциации предпринимателей гостиничного бизнеса Италии Assohotel Confesercenti Джанкарло Де Венуто заявил, что закрытие этой группы является лишь первым негативным сигналом о тревожной ситуации, складывающейся в отрасли в результате энергетического кризиса.

"Мы тонем в расходах. За Caroli Hotels последуют другие. Существует опасность того, что десятки тысяч наших работников потеряют свои рабочие места", — подчеркнул он.