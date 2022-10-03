МОСКВА, 3 окт — ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings сохранило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Alibaba в иностранной валюте на отметке "A+", прогноз стабильный, говорится в релизе агентства. АКРА улучшило прогноз по рейтингу "Росгеологии" A(RU) до "стабильного"

"Подтверждение отражает наши ожидания того, что Alibaba сохранит свои ключевые рыночные позиции и здоровые отношения с правительством и регулирующими органами Китая. Экономические трудности и острая конкуренция могут сдержать прибыльность Alibaba и денежные поступления в краткосрочной перспективе", — считают аналитики агентства.

При этом кредитный профиль должен остаться стабильным за счет лидирующего положения компании на рынках торговли и облачных услуг Китая, значительных денежных поступлений и консервативной структуры капитала, говорится в релизе.

Alibaba Group — крупнейшая интернет-компания Китая, работает в сфере электронной коммерции. Была основана Джеком Ма в 1999 году. Группе принадлежат несколько дочерних компаний и интернет-площадок — Alibaba Pictures, Alibaba.com, AliExpress.com, Taobao.com, Tmall.com.