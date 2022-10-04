МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Траты россиян на такси в июне-сентябре текущего года выросли в годовом выражении на 5%, средний чек увеличился до 336 рублей, следует из исследования банка "Русский Стандарт", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Isuzu изучает возможность продолжить деятельность в России

"В июне-сентябре 2022 года общее число платежей по картам за этот вид услуг снизилось на 13% относительно прошлого года. А средний чек в текущем году составил 336 рублей, тогда как годом ранее был 320 рублей", — подсчитали аналитики.

По их данным, мужчины тратили на одну поездку в такси больше, чем женщины — 377 рублей против 296. При этом чаще всего по картам банка такие услуги оплачивали клиенты 31-40 лет на среднюю сумму 326 рублей.

Также аналитики изучили траты россиян на автобусные поездки. Они выяснили, что общее количество платежей по картам за услуги городских, междугородних и пригородных автобусных линий за отчетный период выросло на 5% относительно аналогичного периода прошлого года.

Немного увеличился и средний чек одной покупки такого билета. В 2022 году он составил 97 рублей, годом ранее был 95 рублей. Мужчины тратят больше и на одну поездку в автобусе: за обозреваемый период текущего года соотношение составило 112 рублей против 86 рублей. При этом чаще всего этим видом транспорта также пользовались россияне 31-40 лет со средним чеком в 96 рублей.