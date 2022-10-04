АСТАНА, 4 окт — ПРАЙМ. Представители казахстанского бизнеса ведут переговоры с Toyota о возможности размещения производственных мощностей корпорации в республике после закрытия завода в России, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбек Ускенбаев. Минпромторг подтвердил прекращение деятельности Toyota в России

"Toyota – один из самых популярных брендов в нашей стране. Наши производители ведут переговоры (…), получится или нет — я не знаю. Но если Toyota откроется (в Казахстане — ред.), это будет один из самых сильных успехов страны", — сказал Ускенбаев на брифинге, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

По его словам, переговоры ведутся на уровне бизнеса, без участия государственных органов. "С государственными органами эти вопросы бизнес-корпорации, наверное, не будут обсуждать, потому что это чисто технические вопросы: сколько кто денег вкладывает, какая компетенция, насколько они готовы к рынку сбыта", — пояснил он.

В сентябре Минпромторг РФ сообщал РИА Новости, что компания "Тойота Мотор", официальный представитель Toyota на российском рынке, закрывает сборочную площадку в Санкт-Петербурге. В Toyota также пояснили, что причина закрытия российского завода — невозможность поставок необходимых комплектующих. Само производство на площадке было приостановлено ещё с 4 марта. Вместе с этим Toyota планирует оптимизировать и реструктурировать свою деятельность в Москве для продолжения обслуживания автомобилей Toyota и Lexus в России.