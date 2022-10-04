МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Продажи "АвтоВАЗа" в РФ в сентябре выросли на 20% в годовом выражении и на 14,1% к августу, до 20,6 тысячи штук, говорится в сообщении компании. "АвтоВАЗ" нарастил долю на авторынке до рекордных показателей

"По итогам сентября 2022 года в России реализован 20 641 автомобиль Lada, что на 14,1% выше, чем в августе 2022 года, и на 20,1% выше, чем результат сентября 2021 года", — отметили в "АвтоВАЗе".

Продажи легковых модификаций Lada Granta в сентябре составили 13,4 тысяч машин. Это наиболее высокий показатель в году, он на 245,4% выше, чем итоги продаж модели в сентябре прошлого года и на 15,9% выше, чем в августе года текущего.

Lada Niva Legend также продемонстрировала рекордную динамику — в сентябре было продано 2,1 тысячи автомобилей. При этом Lada Niva Legend стала второй моделью по объемам продаж после Lada Granta, повысив свои результаты на 315,8% к сентябрю 2021 года и на 19,7% к августу 2022 года. Кроме того, рост продаж продемонстрировала и Niva Travel: 1,3 тысячи автомобилей (+28,4% к сентябрю 2021 года и +139,6% к августу 2022 года).

"Рост продаж в последние два месяца свидетельствует о высокой эффективности государственных программ льготного автокредитования: сегодня более 60% розничных продаж осуществляются с использованием этих инструментов. "АвтоВАЗ" делает все возможное, чтобы обеспечить наших клиентов самыми востребованными моделями Lada в бесперебойном режиме и внимательно следит за тенденциями развития рынка", — отметил президент "АвтоВАЗа" Максим Соколов.

"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая французский Renault передал свою долю (67,69%) в госсобственность. Новое руководство "АвтоВАЗа" в свою очередь заявило о намерении возобновить производство почти всей модельной линейки уже в 2023 году. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. По данным автопроизводителя, за прошлый год его общие продажи составили 350,7 тысячи машин (плюс 2% к 2020 году).