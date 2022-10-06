МОСКВА, 6 окт – ПРАЙМ. Спрос на товары шведского ритейлера IKEA и их аналоги в России вырос в два раза спустя полтора месяца после закрытия магазинов сети, рассказали РИА Недвижимость представители маркетплейсов и платформы для размещения объявлений. Минпромторг обсудит с руководством IKEA планы компании на будущее в России

IKEA проводила онлайн-распродажу товаров в России с 5 июля по 15 августа. На протяжении распродажи в социальных сетях неоднократно сообщалось о перекупщиках, приобретавших десятки товаров одного наименования для последующей перепродажи. За несколько дней до закрытия магазинов IKEA российские маркетплейсы объявили о начале продаж товаров шведского ритейлера и их аналогов от производителей, поставлявших продукцию в российские магазины IKEA.

В пресс-службе "Яндекс Маркета", запустившего за десять дней до закрытия магазинов ретейлера на своем сайте раздел "Товары IKEA и аналоги", отметили, что за прошедшие два месяца количество поставщиков для этого раздела увеличилось на 45%, в настоящее время налаживается импорт от производителей товаров для IKEA из других стран.

"Также мы отмечаем продолжающийся рост покупателей этого раздела. Так, по итогам сентября их количество по сравнению с августом выросло в два раза", — рассказали в "Яндекс Маркете".

В Ozon, где продаются как оригинальные товары IKEA, такие как кресла "Поэнг", стулья "Ингольф" и стеллажи "Каллакс", так и их аналоги, отметили, что с момента запуска специальной страницы по продаже товаров шведского ритейлера и после закрытия магазинов IKEA в России количество продавцов этого раздела сайта выросло на треть. На сегодняшний день наибольший спрос приходится на товары для кухни.

Растущий спрос и объем предложения на товары IKEA отмечают и в интернет-сервисе по размещению объявлений "Авито". Так, на сегодняшний день на платформе размещено свыше 280 тысяч объявлений по продаже товаров, что в 2,5 раза больше, чем на начало октября прошлого года, и на 17% больше, чем за месяц до закрытия магазинов.

Аналогичная ситуация происходит и с активностью покупателей. В период с 15 августа текущего года пользователи "Авито" приобретали товары IKEA в 2,5 раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года, и на 16% активнее, чем в первый месяц после закрытия магазинов в России. Наибольшим спросом пользуются мебель, текстиль и ковры, пояснили в пресс-службе компании.

При этом в "Авито" отметили, что, несмотря на повышенный спрос, продавцы начинают снижать цены. Так, средняя стоимость мебели на сегодняшний день составляет чуть меньше пяти тысяч рублей, что на пять процентов ниже, чем в начале сентября текущего года, при этом в категории "Кухонные гарнитуры" цены в годовом выражении упали на 28%.