МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Спрос на зонты и резиновые сапоги в России вырос в сентябре — начале октября в два-три раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, рассказали РИА Новости опрошенные маркетплейсы. Российские маркетплейсы подготовились к онлайн-продаже рецептурных лекарств

По данным Ozon россияне в сентябре-октябре чаще всего покупают необходимые для дождливой погоды товары, такие как многоразовые плащи-дождевики, компактные зонты и зонты-трости, а также водоотталкивающие средства и сушилки для обуви.

В Wildberries отметили рост спроса на соответствующие дождливой погоде одежду, обувь и аксессуары.

"За последнюю неделю, с 27 сентября по 3 октября 2022 года, москвичи заказали на Wildberries на 102% больше зонтов и на 105% больше резиновых сапог, чем годом ранее. Для того, чтобы укрыться от дождя покупатели выбирают дождевики, спрос на которые вырос на 312%. Наиболее популярны модели ярких цветов, которые помогают поднять настроение в непогоду — желтый или розовый", — подчеркнули в компании.

Кроме того, маркетплейс указал на высокий интерес к дождевикам для собак — спрос на них увеличился более чем в три раза. Как добавили в Ozon, россияне в четыре раза больше стали покупать плащи-дождевики и комбинезоны для "четвероногих друзей".