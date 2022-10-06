МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Потребление пива в России с 15 августа по 15 сентября выросло на 33% по сравнению с показателем в марте, следует из исследования "Контур.Маркета", результаты которого есть у РИА Новости. В Госдуму внесли проект об ужесточении требований к производителям алкоголя

"Аналитики фискальных данных от "Контур.Маркета" сравнили мартовские данные и период с 15 августа по 15 сентября 2022 года… Потребление пива увеличилось на 33%, прежде всего за счет отечественных брендов. Если продажи наших производителей выросли на 151,5%, то зарубежных — всего на 7,3%", — сказано в материалах.

По данным экспертов, средняя цена на импортные бутылки подорожала на 13% и составляет 96 рублей. Особенно выросло в цене пиво компаний, которые заявили об уходе из России и распродают остатки. Их доля продаж также падает. Наравне с этим подорожали и отечественные бренды — на восемь процентов, а средняя цена бутылки составляет 92 рубля.

"Откусить" долю рынка удалось "Балтике". Она нарастила выручку в 2,4 раза, и теперь ее продажи составляют 16%. Абсолютным лидером остается "Жигулевское" — около 30% продаж. Несмотря на то, что за шесть месяцев средняя цена их пива прибавила десять рублей: 102 рубля в сентябре, против 92 рублей в марте", — свидетельствуют результаты исследования.