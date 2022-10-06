МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Более 2000 новых компаний с российскими собственниками открылись в Казахстане с марта по июль этого года, сообщается в справочных материалах ко второму Каспийскому экономическому форуму со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ. В Казахстане рассказали о переговорах с Toyota по переносу производства

"Около 12 000 компаний с российским капиталом работают в секторах экономики Казахстана (энергетика, химическая промышленность, продукция нефтехимии, фармацевтика, сельскохозяйственное машиностроение, транспорт, ИТ-сфера). С марта по июль 2022 года в Казахстане зарегистрировано более 2000 новых компаний с российскими собственниками: 45% из них в Алма-Ате и 35% в Астане", — говорится в сообщении.

Компании с российским капиталом также работают в секторах экономики Туркменистана (нефтегазовая отрасль, транспорт), более 1000 компаний с российским капиталом работают в Азербайджане. "Общий объем инвестиций России в экономику Азербайджана на начало 2022 г. составил 6,3 млрд долл., из них 5 млрд — нефтяной сектор", — сообщается в информационной справке.

Также в материалах отмечается, что взаимная торговля стран Каспийского региона выросла за последние шесть лет на 66%. По итогам семи месяцев 2022 года товарооборот России с партнерами по Каспийскому региону вырос на 10,3% (до 20,1 млрд долл.) к аналогичному периоду прошлого года.

Шестой Каспийский форум проходит в Москве 5-6 октября. В четверг на пленарном заседании мероприятия выступит премьер-министр РФ Михаил Мишустин.