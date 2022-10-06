МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Бизнесмен Саит-Салам Гуцериев перестал владеть 37,145% акций "Русснефти", его доля сократилась до нуля, сообщила компания в четверг.

Год назад Михаил Гуцериев передал долю в 37,15% акций "Русснефти" своему брату Саит-Саламу, а сам прекратил в ней участие после попадания в санкционный список Евросоюза.

"Гуцериев Саит-Салам Сафарбекович… Количество и доля… голосов, приходящихся на голосующие акции… составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного основания: 109 252 749 голосов / 37,145 %… Количество и доля… голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 0 голосов / 0 %", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что событие произошло 5 октября, а основание для прекращения права распоряжаться долей наступило 21 июля.