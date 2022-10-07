МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Американская компания Amazon сворачивает продолжавшиеся около трех лет работы по созданию робота-доставщика Scout, сообщает Bloomberg. Робот Макс ответил на миллион вопросов о частичной мобилизации

По словам представителя компании Алисы Кэрролл, команда разработчиков Scout расформировывается, получит новые рабочие места в организации.

"В ходе тестирования Scout мы пытались создать уникальный способ доставки, но благодаря обратной связи узнали, что некоторые аспекты программы не отвечают потребностям клиентов. В результате мы прекращаем наши испытания и переориентируем программу", — сказала она.

Как отмечало агентство, сославшись на источник, над проектом работали около 400 человек по всему миру.

Amazon начал тестирование устройств размером с холодильник в 2019 году. Шестиколесные аппараты были разработаны, чтобы останавливаться у входной двери покупателя и открывать крышку отсека, в котором находилась посылка. Компания заявляла, что работающие от аккумуляторов роботы являются частью усилий по сокращению выбросов парниковых газов при доставке.