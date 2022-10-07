МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Спрос россиян на развлекательный контент в онлайне вырос вдвое в последние две недели по сравнению с аналогичным предшествовавшим периодом, говорится в исследовании платежного сервиса для интернет-магазинов CloudPayments (сервис входит в группу Cloud), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Мишустин заявил о восстановлении потребительского спроса

"В период с 21 сентября 2022 года по 4 октября 2022 года по сравнению с соответствующим предыдущим периодом (7-20 сентября 2022 года) онлайн-оборот в категории цифрового контента вырос на 109% (более чем в два раза), при этом онлайн-покупок стало больше на 143%, а средняя сумма покупки снизилась на 34%: с 640 рублей до 420 рублей", — подсчитали авторы исследования.

Согласно данным аналитиков, в категории книг особенным спросом пользовались издания по психологии, особенно те, которые помогают решать проблемы со стрессом, переживать сложные моменты. Из художественной литературы пользователи чаще выбирали детективы, фантастику и фэнтези.

Среди фильмов и сериалов выросла популярность мелодрам, драм и комедий, кроме этого, пользователи отдавали предпочтение детективам, а также фильмам о Великой Отечественной войне. Примечательно, что музыкальные предпочтения россиян в этот период практически не изменились — за редким исключением люди выбирали те же жанры и тех же исполнителей, что и раньше — но количество скачиваний и прослушиваний музыкальных треков существенно возросло.