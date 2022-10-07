МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Россияне в сентябре на пять процентов увеличили траты на фастфуд и на 11% — на столовые, следует из исследования аналитического ресурса "Чек Индекс", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. Новые рестораны "Вкусно – и точка" открылись на Дальнем Востоке

"Средний размер покупки в ресторанах и барах составил 969 рублей, что на 21% ниже прошлого года. В столовых и кафе, то есть более низком ценовом сегменте, он составил 438 рублей, что на 11% выше прошлогоднего. А в сегменте фастфуда средний размер покупки в этом году был на 5% выше — 387 рублей", — отметили аналитики.

В сентябре этого года в заведениях общепита уже не действовали ограничения по коронавирусу, как в прошлом году и ощущалось позитивное влияние роста внутреннего туризма, обращают внимание аналитики "Чек Индекса". Тем не менее с развитием онлайн-сегмента продолжается смещение потребителя заведений общественного питания из офлайна в онлайн.

По мнению авторов, удобство заказа и доставки позволяет расти индустрии интернет-продаж точек питания. Однако в данный момент большинство таких покупок приходится на Москву, Санкт-Петербург и крупнейшие города, добавили исследователи.