КЕМЕРОВО, 7 окт — ПРАЙМ. Центральный районный суд города Кемерово в пятницу вынес совладельцу сгоревшего торгового центра "Зимняя вишня" Вячеславу Вишневскому приговор, который предусматривает наказание сроком восемь лет колонии строгого режима за дачу взятки Госстройнадзору при реконструкции ТЦ, сообщил корреспондент РИА Новости из зала суда. Суд установил вину одного из фигурантов третьего дела "Зимней вишни"

"Назначить наказание в виде восьми лет лишения свободы… со штрафом в размере трехкратном сумме взятки, то есть 21 миллион рублей, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", — заявил судья.

Кроме того, суд постановил зачесть в срок отбывания наказания время нахождения Вишневского под стражей с даты задержания, то есть с 6 марта 2019 года. Один день содержания под стражей будет учтен за один день содержания в колонии строгого режима.

Пожар в четырехэтажном ТЦ "Зимняя вишня" произошел в Кемерово 25 марта 2018 года. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где располагались несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек, большинство из них — дети.

Вишневский обвинялся по части 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки). В СИЗО Кемерово его доставили 14 апреля 2020 года. Рассмотрение уголовного дела в отношении Вишневского в суде началось 26 ноября 2020 года. Суд установил его вину в даче через посредника взятки главе Госстройнадзора региона Танзиле Комковой при реконструкции второй очереди ТРЦ "Зимняя вишня".

По данным следствия, в 2013-2014 годах Вишневский через посредника дал взятку в 7 миллионов рублей, чтобы реконструировать торговый центр без разрешения на строительство, а также с нарушением утвержденного проекта, который предусматривал установку автоматических систем пожаротушения на всех этажах здания. Позже со ссылкой на адвоката Вишневского сообщалось, что обвиняемый вину не признал, так как он был не собственником ТЦ на стадии заключения договора и строительства, а генеральным директором, вследствие чего экономической заинтересованности во взятке не было. Также Вишневский заявлял, что 7 миллионов рублей были не взяткой, а "оплатой по официальному договору услуг организации, которая занималась оформлением документов и разрешительной документацией".

Позже со ссылкой на адвоката подсудимого сообщалось, что Вячеслав Вишневский признался в даче взятки, гособвинение запросило для него 10 лет лишения свободы и 490 миллионов рублей штрафа. Выступая с последним словом в понедельник, Вишневский попросил суд ограничиться минимальным наказанием, а также извинился перед родственниками погибших и выразил им соболезнования.

Всего СК расследовал четыре дела по пожару в "Зимней вишне". Фигурантам двух дел Заводский и Центральный районный суды Кемерово вынесли обвинительные приговоры. Двенадцать фигурантов получили от 5 до 18 лет лишения свободы. Дело экс-главы ГУМЧС по Кемеровской области Александра Мамонтова и бывшего главного госинспектора Кемерово по пожарному надзору Григория Терентьева рассматривает Центральный районный суд Кемерово.