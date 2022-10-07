МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Второй отечественный самолет МС-21 совершил полет с российскими двигателями ПД-14, сообщает пресс-служба компании "Ростех". Мантуров назвал сроки начала коммерческих поставок самолетов МС-21

"Летный образец самолета МС-21, ранее проходивший испытания с импортной силовой установкой, был ремоторизирован и совершил свой первый полет с отечественными двигателями ПД-14 с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала корпорации "Иркут" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). Этот самолет стал вторым МС-21, оснащенным российскими двигателями", — говорится в релизе.

"Ростех" отмечает, что помимо установки ПД-14 на машине проведена доработка систем по результатам прошедших летных испытаний. Также для интеграции отечественной силовой установки ряд импортных компонентов оборудования авиалайнера заменен на российские аналоги.

"Совместными усилиями с другими компаниями "Ростеха" мы планируем завершить сертификацию самолета с российским двигателем до конца 2022 года. Подключение второго самолета к испытаниям позволит нам нарастить плотность полетов и продолжить вместе с коллегами из ОДК работу по настройке двигателя и бортовых систем для наиболее эффективной работы в составе МС-21", – сказал замгендиректора ОАК по гражданской авиации – гендиректор "Иркута" Андрей Богинский.

Уточняется, что после выполнения трех полетов опытный образец МС-21 совершит перелет в Жуковский для продолжения сертификационных работ на базе Летно-испытательного и доводочного комплекса ОКБ им. А.С. Яковлева.

"ПД-14 — флагман отечественного авиационного двигателестроения. Замена иностранных двигателей на наш на самолёте МС-21 — это хороший знак для всей авиационной отрасли. Сейчас совместно с коллегами из ОАК мы проводим серьезную и внимательную работу по доводке и отладке всех систем. Мы уверены в наших силовых установках", — прокомментировал генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин.