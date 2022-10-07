ХЕЛЬСИНКИ, 7 сен — ПРАЙМ. Более 300 финских компаний продолжают торговлю с Россией в условиях усиления санкций в отношении Москвы, сообщает в пятницу таможня Финляндии. В Финляндии могут полностью отключить электричество

"В своем восьмом пакете санкций Европейский Союз ввел новые ограничения на экспорт и импорт России, а также расширил и уточнил сферу действия предыдущих санкций. По оценкам таможенной службы, в настоящее время около 90 финских компаний импортируют товары из России и около 220 компаний экспортируют в Россию", — говорится в сообщении.

Таможня отмечает, что восьмой пакет также пересмотрел и уточнил предыдущие санкции.

"Мы твердо привержены мониторингу санкций и активно поднимаем вопросы, когда выявляем проблемы, влияющие на надлежащее применение санкций. Новые правила, вступившие в силу, также разъясняют предыдущие санкции в отношении нефтепродуктов, где мы выявили неточности… После разъяснений и контрольных мер санкции стали более всеобъемлющими и соответствующими цели", — приводится в сообщении цитата директора департамента контроля таможни Финляндии Сами Ракшита.

Запад уже усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.