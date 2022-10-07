Производитель бумаги SvetoCopy продал российский бизнес
Американский производитель бумаги Sylvamo: компания завершила продажу бизнеса в России
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Производитель бумаги SvetoCopy Sylvamo завершил продажу бизнеса в России за 420 миллионов долларов, говорится в релизе компании.
"Sylvamo… объявляет о том, что достигла договоренности и завершила продажу своего бизнеса в России в пользу Pulp Invest Limited Liability Company за 420 миллионов долларов", — говорится в сообщении.
Уточняется, что в связи с курсовой разницей и расходами на транзакцию Sylvamo получила примерно 390 миллионов долларов.
Председатель и главный исполнительный директор Жан-Мишель Рибейра отметил, что фирма намерена направить 325 миллионов долларов от полученных средств на погашение долговых обязательств, сообщается в релизе.
В мае Sylvamo заявила о решении покинуть Россию и проведении переговоров о продаже своего бизнеса в стране.
Sylvamo — американская компания по производству бумаги. В России бумага выпускалась под брендом SvetoCopy. Штат компании насчитывает 7,5 тысячи человек.