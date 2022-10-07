МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Производитель бумаги SvetoCopy Sylvamo завершил продажу бизнеса в России за 420 миллионов долларов, говорится в релизе компании. В H&M назвали издержки от ухода из России

"Sylvamo… объявляет о том, что достигла договоренности и завершила продажу своего бизнеса в России в пользу Pulp Invest Limited Liability Company за 420 миллионов долларов", — говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с курсовой разницей и расходами на транзакцию Sylvamo получила примерно 390 миллионов долларов.

Председатель и главный исполнительный директор Жан-Мишель Рибейра отметил, что фирма намерена направить 325 миллионов долларов от полученных средств на погашение долговых обязательств, сообщается в релизе.

В мае Sylvamo заявила о решении покинуть Россию и проведении переговоров о продаже своего бизнеса в стране.

Sylvamo — американская компания по производству бумаги. В России бумага выпускалась под брендом SvetoCopy. Штат компании насчитывает 7,5 тысячи человек.