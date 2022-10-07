МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску компании "ГПМ Развлекательное телевидение", входящей в "Газпром-медиа", обязал Google восстановить полный доступ к своему аккаунту на YouTube со всеми функциями и обеспечить показ контента, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Google выплатит неустойку за отказ разблокировать Youtube-каналы RT

Суд также удовлетворил остальные требования истца к российскому ООО "Гугл", головной американской Google LLC и ирландским Google Ireland Limited и Google Commerce Limited – признал незаконным односторонний отказ от соглашения и установил судебную неустойку на случай неисполнения судебного акта.

Ранее в этом деле суд по ходатайству истца наложил арест на денежные средства на счетах ООО "Гугл" в размере 500 миллионов рублей.

Среди входящих в "ГПМ Развлекательное телевидение" телеканалов — ТНТ, "Пятница", 2х2, ТВ-3.

Активы Google также на сумму 500 миллионов рублей были арестованы еще в нескольких делах по аналогичным искам телекомпаний и других СМИ. Кроме того, до этого счета российской структуры Google суд арестовал в делах по иску футбольного клуба "Ахмат" и в рамках спора о разблокировке YouTube-канала "Царьграда".

Роскомнадзор 19 марта сообщал, что зафиксировал 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов, в том числе РБК, НТВ, ТНТ, "РЕН ТВ", "Известия", "Пятый канал", "Русское радио", "Царьград". "Первый канал", "Россия 1", "Культура", "Звезда", "Россия 24", Sputnik, РИА Новости. Впоследствии иски о разблокировке YouTube-каналов подали ВГТРК, "Звезда", "ТВ Центр", "Телеканал 360", "Москва медиа", ОРТ и другие.

Арбитражный суд Москвы 12 сентября признал обоснованным заявление ООО "Гугл" о собственном банкротстве и ввел в компании наблюдение. Долги "дочки" Google оцениваются почти в 19 миллиардов рублей. Однако Роскомнадзор обжаловал введение наблюдение, и пока исполнение судебного акта приостановлено.