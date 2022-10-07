МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, усиливающий государственный контроль за иностранными инвестициями в сфере рыболовства. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин подписал закон об электронных аукционах по государственным землям

Закон расширяет круг российских хозяйственных обществ, установление контроля над которыми со стороны иностранных инвесторов нужно предварительно согласовывать с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России.

Документ вводит госконтроль в соответствии с требованиями закона об иностранных инвестициях в отношении компаний, которые не только добывают водные биоресурсы, но и осуществляют иные производственные процессы в сфере рыболовства. Это, например, может быть приемка, обработка, перегрузка, транспортировка, хранение и выгрузка улова; производство на рыбопромысловых судах продукции из выловленных биоресурсов или выгрузка их в живом, свежем или охлажденном виде.

При этом иностранные инвесторы или группы лиц, в которые они входят, имеющие право распоряжаться от 5% до 25% акций (долей) такого российского юрлица, должны будут сообщить об этом ФАС. А те из них, кто владеет не менее 25%, будут обязаны подать ходатайство о согласовании установления контроля или снизить долю своего участия до уровня менее 25%. Непредставление ходатайства или неснижение доли до этого уровня будет основанием для лишения иностранного инвестора в судебном порядке права голоса на общем собрании акционеров (участников) юрлица.

Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. При этом иностранным инвесторам и группам лиц, в которые они входят, предоставляется 365 дней для того, чтобы выполнить данные требования.