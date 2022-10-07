Путин изменил порядок признания дополнительного патента недействительным
Путин установил новый порядок признания дополнительного патента недействительным
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий изменения в Гражданский кодекс РФ в виде нового порядка признания недействительным дополнительного патента на изобретение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Речь идет о патентах, относящихся к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам.
Теперь дополнительный патент будет признаваться недействительным, если порядок продления срока правовой охраны этих продуктов будет нарушен.