МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий изменения в Гражданский кодекс РФ в виде нового порядка признания недействительным дополнительного патента на изобретение. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин ужесточил контроль за иностранными инвестициями в рыболовстве

Речь идет о патентах, относящихся к лекарственным средствам, пестицидам или агрохимикатам.

Теперь дополнительный патент будет признаваться недействительным, если порядок продления срока правовой охраны этих продуктов будет нарушен.