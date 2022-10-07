МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Федеральной таможенной службе (ФТС) полномочия проводить дознание по уголовным делам о выводе капитала за рубеж. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Путин установил правила buy back акций для мотивации сотрудников ПАО

Закон позволит таможенным органам проводить дознание по уголовным преступлениям, связанным с уклонением от обязанности репатриации денежных средств в иностранной валюте или рублях и с переводом денежных средств нерезидентам по подложным документам.

Документ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее таможенные органы, являющиеся органами валютного контроля и выявляющие примерно 77% преступлений в этой сфере, не были уполномочены осуществлять предварительное расследование соответствующих уголовных дел.

Отсутствие у таможни таких полномочий значительно ограничивало ее возможности по документированию признаков преступлений и изобличению причастных, отмечало правительство РФ.