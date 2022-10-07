ФТС получила право проводить дознание в делах о выводе капитала за рубеж
Путин наделил ФТС правом проводить дознание в делах о выводе капитала за рубеж
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МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий Федеральной таможенной службе (ФТС) полномочия проводить дознание по уголовным делам о выводе капитала за рубеж. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон позволит таможенным органам проводить дознание по уголовным преступлениям, связанным с уклонением от обязанности репатриации денежных средств в иностранной валюте или рублях и с переводом денежных средств нерезидентам по подложным документам.
Документ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Ранее таможенные органы, являющиеся органами валютного контроля и выявляющие примерно 77% преступлений в этой сфере, не были уполномочены осуществлять предварительное расследование соответствующих уголовных дел.
Отсутствие у таможни таких полномочий значительно ограничивало ее возможности по документированию признаков преступлений и изобличению причастных, отмечало правительство РФ.