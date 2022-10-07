МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов не планирует и никогда не планировал переводить свои доли в сталелитейной компании и других компаниях "Севергрупп" в зарубежные трасты, подобная информация не соответствует действительности, следует из сообщения "Северстали". "Северсталь" не смогла выплатить купон по еврооблигациям-2024 из-за санкций

"Информация о том, что Алексей Мордашов якобы рассматривает возможность перевода доли в компании "Северсталь" и других компаний "Севергрупп" в зарубежные трасты, а прибыль от нее будто бы будет направляться в пользу ООН, абсолютно не соответствует действительности. Таких планов никогда не было и нет", — говорится в сообщении.

В "Северстали" также добавили, что руководство компании прилагает все усилия для продолжения работы и сохранения коллектива несмотря на санкционное давление, компания продолжает выполнять свои социальные и экологические обязательства "в полном объеме".

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (76,85% акций). Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в прошлом году составила 4,075 миллиарда долларов, показатель EBITDA — 5,978 миллиарда долларов.