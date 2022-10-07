МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ) от лица разорившегося в 2016 году банка "БФГ-Кредит" обжаловало прекращение дела о банкротстве бывшего гендиректора компаний МОЭК и "Мосэнерго" Александра Ремезова, следует из информации в картотеке арбитражных дел. АСВ надеется полностью выплатить долг перед Центробанком к 2023 году

Апелляционная жалоба на соответствующее определение арбитражного суда Москвы, вынесенное в августе, поступила в суд первой инстанции 4 октября. Она будет передана для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Суд признал Ремезова банкротом и открыл процедуру реализации его имущества в феврале. Начальная процедура банкротства – реструктуризация долгов – в его отношении была введена в марте 2021 года по заявлению АСВ от имени "БФГ-Кредита".

Суд тогда включил в реестр требований кредиторов обязательства Ремезова перед "БФГ-Кредитом" в размере около 69 миллионов рублей. Финансовым управляющим был утвержден Алексей Пацинский. А за время банкротства в реестр требований кредиторов Ремезова были включены также требования банка ВТБ на сумму чуть более 356 тысяч рублей и "БФГ-Кредита" — еще в размере около 6 миллионов.

В июне Ремезов внес более 75 миллионов рублей на счет в Сбербанке, открытый для него Пацинским для расчетов с кредиторами. Таким образом, отмечал суд, "требования всех кредиторов в рамках процедуры банкротства были погашены должником… добровольно, реализация имущества… не производилась". Мораторий на банкротство по заявлениям кредиторов прекратил действие

Ремезов также известен как бывший муж совладелицы "БФГ-Кредита" Тамары Хорошиловой. В 2012 году он по договору займа выдал бывшей супруге на пять лет 250 миллионов долларов. После того как Хорошилова не вернула деньги, Ремезов обратился в Гудермесский городской суд в Чечне, и тот в сентябре 2017 года взыскал с заемщицы 250 миллионов долларов основного долга, 135 миллионов процентов и более 132 миллионов неустойки. На основании этого решения арбитражный суд Чечни в феврале 2018 года по заявлению Ремезова признал Хорошилову банкротом.

Как отмечал арбитражный суд, судом общей юрисдикции установлено наличие у Ремезова денежных средств, "позволяющих ему занять указанную сумму". В рамках дела о банкротстве Хорошиловой АСВ сейчас оспаривает заем от Ремезова и решение о ее банкротстве. Хорошилова владела 19,5% акций "БФГ-Кредита". Арбитражный суд Москвы в сентябре 2016 года признал банк банкротом. Согласно данным ЦБ, на 1 июля 2016 года он занимал 99-е место в РФ по величине активов.