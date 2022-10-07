МОСКВА, 7 окт — ПРАЙМ. Средняя цена полиса ОСАГО в сентябре к августу подорожала на 18,5%, каско – на 2,2%, говорится в сообщении Росстата. Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента

"Среди прочих услуг увеличились цены (в сентябре к августу – ред.): на годовую стоимость полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) – на 18,5%", — сообщает статведомство.

Также, согласно релизу, цена каско в РФ в первом месяце осени подорожала к последнему месяцу лета на 2,2%.

Как ранее рассказывал РИА Новости исполнительный директор РСА Евгений Уфимцев, уход части автопроизводителей с российского рынка сделал оригинальные детали для произведенных ими автомобилей или вообще недоступными в России, или неоправданно дорогими. С 11 сентября в справочниках для расчета стоимости ремонта по ОСАГО учитываются цены аналогов запчастей автомобилей. По мнению Уфимцева, это позволит сдержать рост цены полиса. С 13 сентября коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев расширен на 26% вверх и вниз.