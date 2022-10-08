МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Если две недели авиабилеты подорожали в десятки раз из-за "непатриотичных граждан", стремящихся укрыться от частичной мобилизации, то в следующий раз рост цен можно будет ожидать из-за всплеска туризма, предположил в эфире радио Sputnik исполнительный директор агентства "Авиапорт" Олег Пантелеев. Авиабилеты по России на осень подешевели за год

"Когда эмоциональный всплеск прошел, тогда и цены вернулись в норму. Дальше будут традиционные сезонные колебания, которые мы наблюдаем практически на всех направлениях, где доминирует туристический поток. Начинается сезон, тогда цены и растут, — отметил эксперт.

По его словам, чтобы понять, насколько будет большой спрос на полеты в Турцию или ОАЭ, достаточно следить за погодой.

Что касается недавнего взлета цен, то, добавил Пантелеев, на фоне начала частичной мобилизации, цены взлетели, "когда спрос радикально превысил предложение". "Это мы наблюдали в феврале, это мы наблюдали в сентябре", – напомнил он.