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Редкий розовый бриллиант продан за 57,7 миллиона долларов в Гонконге
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Редкий розовый бриллиант Williamson Pink Star ушел с молотка за 57,7 миллиона долларов США на торгах аукционного дома Sotheby's в Гонконге. На сайте аукционного дома указывается,... ПРАЙМ, 08.10.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Редкий розовый бриллиант Williamson Pink Star ушел с молотка за 57,7 миллиона долларов США на торгах аукционного дома Sotheby's в Гонконге.
На сайте аукционного дома указывается, что лот продан за 453 223 000 гонконгских долларов (более 57,7 миллиона долларов США — ред.).
Отмечается, что вес самого бриллианта составляет 11,15 карата, он инкрустирован бриллиантами меньшего размера и находится в кольце из розового и белого золота.
Согласно сайту, Williamson Pink Star — один из редчайших в мире драгоценных камней, так как крупные розовые алмазы, особенно отличающиеся насыщенностью цвета, встречаются исключительно нечасто.