МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Редкий розовый бриллиант Williamson Pink Star ушел с молотка за 57,7 миллиона долларов США на торгах аукционного дома Sotheby's в Гонконге. Эксперт рассказал, стоит ли вкладывать деньги в алмазы

На сайте аукционного дома указывается, что лот продан за 453 223 000 гонконгских долларов (более 57,7 миллиона долларов США — ред.).

Отмечается, что вес самого бриллианта составляет 11,15 карата, он инкрустирован бриллиантами меньшего размера и находится в кольце из розового и белого золота.

Согласно сайту, Williamson Pink Star — один из редчайших в мире драгоценных камней, так как крупные розовые алмазы, особенно отличающиеся насыщенностью цвета, встречаются исключительно нечасто.