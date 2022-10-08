МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Продажи сухого пайка в России в годовом исчислении выросли на 81%, тушенки — на 34%, передает RT со ссылкой на анализ данных ОФД "Такском" в период с 21 сентября по 5 октября 2022 года. Инфляция в России в сентябре составила 0,05 процента

В то же время спрос на лапшу и консервы снизился на 19% и 27% соответственно.

Выросли средние цены на все исследуемые категории товаров. Средняя цена лапши быстрого приготовления составляет 58 рублей, сухого пайка — 1198 рублей. Консервы в среднем стоят 209 рублей, а тушенка — 170 рублей.

Анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных ООО "Такском".

Всего проанализировано более 41 миллиарда кассовых чеков.