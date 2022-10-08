СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту приостановлено, сообщили РИА Новости в дорожном управлении "Тамань", в ведении которого находится автодорожная часть моста. Оператор Крымского моста зафиксировал новый рекорд суточного трафика

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. По его словам, судоходные арки не повреждены.

"Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено", — сообщили в пресс-службе.

По данным экстренных служба Крыма, движение поездов по транспортному переходу через пролив также приостановлено.