Движение по Крымскому мосту приостановлено из-за возгорания цистерны
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Движение по Крымскому мосту приостановлено, сообщили РИА Новости в дорожном управлении "Тамань", в ведении которого находится автодорожная часть моста.
Ранее советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что, по предварительным данным, на одном из участков Крымского моста произошло возгорание цистерны с топливом, идет тушение пожара. По его словам, судоходные арки не повреждены.
"Движение на транспортном переходе через Керченский пролив временно приостановлено", — сообщили в пресс-службе.
По данным экстренных служба Крыма, движение поездов по транспортному переходу через пролив также приостановлено.