МОСКВА 8 окт — ПРАЙМ. Россиян, желающих отдохнуть в Турции на ноябрьские праздники, за год стало вдвое меньше — их доля сократилась с 40% до 17%, а в лидеры спроса вышли отечественные курорты, говорится в исследовании онлайн-сервиса по бронированию туров Travelata.ru, которое имеется в распоряжении РИА Новости. СМИ: российские туристы испытали трудности из-за прекращения работы "Мир"

"Предстоящие ноябрьские праздники россияне решили провести в основном на отечественных курортах. Именно туда приобрели туры 63% путешественников. Средний чек для российских курортов составил на этот период чуть более 46 тысяч рублей", — рассказали в сервисе.

"На втором месте лидер прошлого года Турция. Туда отправятся всего 17% туристов, это более чем вдвое меньше, чем в 2021 году. В прошлом году эту страну выбрали для отдыха поздней осенью 40% отпускников", — говорится в исследовании.

КТО ЕЩЕ В ЛИДЕРАХ

Третье место второй год подряд занимает Египет. "Но в 2021 году туда приобрели туры 20% отдыхающих, а в этом – только 7%. На этом направлении за год довольно ощутимо выросли средние чеки – со 157 тысяч до 212 тысяч рублей", — отмечают эксперты. Туроператоры отметили стабилизацию спроса на путевки за границу

Еще меньше туристов – всего 6% — собрались провести время в Объединенных Арабских Эмиратах, где средний чек составляет около 219 тысяч рублей за тур.

В прошлом году четвертое место занимала Доминикана, отмечается в исследовании: тогда туда купили туры 7% путешественников, и это стоило им столько же, сколько сегодня стоит отдых в ОАЭ, то есть 219 тысяч рублей.

"Замыкает группу лидеров 2022 года Таиланд. Там собираются отдохнуть 3% россиян. Многие ждали полноценного открытия этого направления. Сейчас поездка туда в среднем будет стоить 212 тысяч рублей", — сообщили в сервисе.

ПОДЕШЕВЛЕ ИЛИ ПОДОРОЖЕ

"Несмотря на рост цен в этом году, общий средний чек на ноябрьские праздники составил почти 99 тысяч рублей. В прошлом году он был в районе 114 тысяч", — рассказали при этом в Travelata.ru. СМИ: Турция и Россия обсуждают использование системы Troy вместо "Мира"

Эксперты отметили, что самыми бюджетными поездками на ноябрьские праздники уже два года подряд становятся туры в Санкт-Петербург. В этом году один взрослый сможет провести там три ночи в трехзвездочном отеле без питания всего за 6,9 тысячи рублей.

"Чек самого дорогого тура на ноябрьские праздники вырос по отношению к прошлому году более чем в 1,5 раза. В этом году самые щедрые туристы проведут отпуск в египетском Шарм-эш-Шейхе. Трое взрослых и двое детей отправятся на курорт 29 октября на восемь ночей за 712,3 тысячи рублей. В 2021 самый дорогой тур на ноябрьские праздники был в Доминикану на 11 ночей — туда отправилась пара с двумя детьми, заплатив за отдых 446,2 тысячи рублей", — говорится в исследовании.

При этом директор по маркетингу сервиса Олег Козырев отметил, что в этом году заметен тренд на сокращение расходов при поездках. "Туристы выбирают недорогое размещение и практически отказываются от питания", — говорит он.

Так, 64% туристов на ноябрьские праздники выбрали проживание без еды или только с завтраками. На позиции "все включено" остались 16%, тогда как в прошлом году такое питание предпочли 43%.

Что касается жилья, то 35% отдыхающих в начале ноября планируют жить в трехзвездочных отелях, чуть меньше — 32% — в отелях четыре звезды. В прошлом году основная часть туристов предпочла пятизвездочные отели, а почти треть выбрала размещение уровня четыре звезды.

КУРС НА ЭКСКУРСИИ

Аналитики отмечают, что число любителей пляжного отдыха сокращается. В этом году большинство туристов выбрали познавательные туры на ноябрьские праздники. В Турции обеспокоились, что проблемы с картой "Мир" повлияют на туризм

"Только 34% туристов собираются лежать на солнце, а 66% будут прогуливаться и изучать музеи. Самым популярным непляжным курортом в 2022 году стал Имеретинский, на втором месте Санкт-Петербург, на третьем – Адлер", — сообщили в сервисе.

В прошлом году ситуация с распределением по пляжным и непляжным направлениям была обратная: только 25% предпочли прогулки, а 75% – загар и море.

"Вероятно, такой перевес связан с программой туристического кешбэка. Чтобы воспользоваться выгодным предложением, люди заранее покупали поездки по России. В ближайшие несколько недель ситуация может измениться, так как на данный момент поездки в Турцию и Египет покупают обычно за 10–14 дней до вылета", — отмечают в Travelata.ru.

Среди пляжных направлений в 2022 году популярны турецкие и египетские курорты — Аланья и Хургада. При этом Хургада в среднем дороже юга Турции на 50 тысяч рублей.

"Самым дорогим из популярных пляжных курортов на ноябрьские праздники стал Шарм-эш-Шейх. За отдых там придется выложить более 260 тысяч рублей", — сообщили в сервисе.