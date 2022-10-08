СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. В Крыму прорабатывают вопросы запуска паромной переправы в Керчи, а также альтернативные пути сообщения полуострова с материковой Россией, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко. Движение по Крымскому мосту приостановлено

"В настоящее время данная работа (запуск паромов) ведется, да. Все возможные альтернативные варианты прибытия и убытия в республику Крым прорабатываются, в том числе и паромы", — сказал он.

На одном из участков Крымского моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы, сообщили в "Крымской железной дороге". Судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.