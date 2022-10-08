СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. В Крыму прорабатывают вопросы запуска паромной переправы в Керчи, а также альтернативные пути сообщения полуострова с материковой Россией, сообщил РИА Новости министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

Крымский мост

Движение по Крымскому мосту приостановлено

"В настоящее время данная работа (запуск паромов) ведется, да. Все возможные альтернативные варианты прибытия и убытия в республику Крым прорабатываются, в том числе и паромы", — сказал он.

На одном из участков Крымского моста произошло возгорание топливной цистерны в хвосте грузового поезда. Локомотив с частью вагонов выведен на станцию Керчь. Ведутся аварийные работы, сообщили в "Крымской железной дороге". Судоходство в Керченском проливе не приостанавливалось, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.