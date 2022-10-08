СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Глава Крыма Сергей Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев, на фоне ЧП на Крымском мосту, продлить проживание туристов, у которых закончилось время пребывания в местах размещения. Аксенов заявил, что одна автомобильная нитка Крымского моста визуально цела

"Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсации будет озвучен в понедельник", — написал он в своем Telegram-канале.

По его словам, данная позиция согласована, в том числе, с правительством Севастополя.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.