МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на фоне ЧП на Крымском мосту попросил всех туристов, планировавших выезд из Севастополя на материк, задержаться в городе на сутки, которые им не надо будет оплачивать. Аксенов попросил отельеров продлить проживание туристов в Крыму

"Прошу севастопольцев сохранять спокойствие. Да, выезд через мост на материк в данный момент невозможен, поэтому большая просьба корректировать свои планы. Также обращаюсь ко всем туристам, которые сегодня должны были выезжать на материк из Севастополя: задержитесь в гостиницах, отелях на сутки, пока решается вопрос с переправой. Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами", — написал он своем Telegram-канале.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.