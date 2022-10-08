МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Минтранс России приступил к оценке повреждений, требуемым объему и срокам восстановительных работ на Крымском мосту, сказано в сообщении министерства. На Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля

"В Минтрансе РФ приступили к оценке повреждений, требуемым объему и срокам восстановительных работ на Крымском мосту. Соответствующие решения приняты на Оперативном штабе по вопросам логистики и восстановления Минтранса России под руководством министра транспорта Виталия Савельева", — отметили в министерстве.

В министерстве отметили, что начать работы будет возможно после того, как на месте завершится работа оперативных служб.

Национальный антитеррористический комитет ранее сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.