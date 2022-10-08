СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. Отельеры Крыма продлят пребывание гостей в своих средствах размещения в связи с перекрытием Крымского моста, сообщает пресс-служба минкурортов республики. Проезд по Крымскому мосту перекрыт до 31 октября

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов попросил отельеров и руководителей санаториев, на фоне ЧП на Крымском мосту, продлить проживание туристов, у которых закончилось время пребывания в средствах размещения. Все затраты будут компенсированы за счет республики.

"Отельеры Крыма продлят пребывание гостей в своих средствах размещения", — говорится в сообщении.

Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром в субботу произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над сухопутной частью моста не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.