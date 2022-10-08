СИМФЕРОПОЛЬ, 8 окт — ПРАЙМ. В Крыму ввели ограничения на продажу бакалейной группы товаров "в целях избежания искусственного ажиотажа", сообщает пресс-служба министерства промышленной политики республики на фоне ЧП на Крымском мосту. В Крыму не будут вводить ограничения на продажу товаров

Ранее сообщалось, что запасы продовольственных и непродовольственных товаров первой необходимости в Крыму составляют до 55 суток, причин для повышенного спроса нет.

"В целях избежания искусственного ажиотажа отпуск товаров бакалейной группы ограничивается в одни руки до 3 кг", — говорится в сообщении.

Позднее замминистра промышленной политики республики Ирина Мезавцова опровергла эту информацию. Она пояснила, что ограничений на продажу товаров в Крыму вводить не будут.

"Причин для повышенного спроса нет. Ограничений товаров нет и вводится они не будут", — процитировала ее слова пресс-служба министерства.

Советник главы Крыма Олег Крючков также заявил, что информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности и пообещал разъяснения.

"Информация об ограничении продажи товаров в Крыму не соответствует действительности. В ближайшее время будут дополнительные разъяснения", — написал он в Telegram-канале.

Ранее в субботу Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на Крымском мосту ранним утром 8 октября произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший за собой возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Арка над его сухопутной частью не повреждена, указали в НАК. По предварительной информации региональных властей, пострадавших в результате ЧП нет.